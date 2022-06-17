Из российского плена освободили парамедика «Тайру» — Зеленский

Украинского парамедика Юлию Паевскую («Тайра») освободили из российского плена. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в пятницу.



«Сегодня уже могу сообщить: удалось освободить из плена "Тайру", украинского парамедика Юлию Паевскую. Она уже дома. Будем работать и дальше, чтобы забрать всех», — сказал он.



Юлия Паевская — украинский военный парамедик, основала эвакуационно-медицинское добровольческое подразделение «Ангелы Тайры».



С 2014 года была волонтером в зоне антитеррористической операции на Донбассе. В 2018 году вступила в ряды ВСУ и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе до 2020 года.



Попала в российский плен 16 марта при попытке выйти из осажденного Мариуполя.