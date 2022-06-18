Оккупированный Донецк под массированным обстрелом, сообщают о жертвах

В результате сегодняшних обстрелов подконтрольного группировке «ДНР» Донецка есть погибшие и раненые мирные жители. Об этом сообщил «мэр» города Алексей Кулемзин.



По его словам, утром под обстрел попали Куйбышевский и Петровский районы.



«В Петровском районе зафиксированы прилеты по территории завода "Продмаш", по адресу: ул. Электровозная, 25 — прямое попадание в крышу. При обстрелах контужен мужчина, его анкетные данные уточняются. В Куйбышевском районе города повреждено здание школы №62. Также повреждения получили многоквартирные жилые дома», — уверяет Кулемзин.



Также он рассказал об обстреле территории завода «Топаз», остановка общественного транспорта «Ул. Словацкая». Повреждены несколько близлежащих магазинов.

Видео и фото «прилетов» на завод «Топаз» продолжают публиковать в Telegram-каналах местные жители. Сообщают о жертвах. Также дончане делятся информацией об обстреле центра города.

Взрывы — в том числе возле дворца молодежи «Юность».





Есть и видео последствий обстрела в центре Донецка в районе физтеха ДонНУ.

В так называемом «МЧС ДНР» заявили, что в результате сегодняшнего обстрела в Куйбышевском районе Донецка погиб их сотрудник. Еще трое сотрудников «МЧС» и водитель были ранены. Пострадавших госпитализировали, водитель от полученных травм скончался в больнице.



Ранее сообщалось, что в оккупированном Донецке после попадания снаряда — пожар в районе завода «Топаз».

Завод «Топаз» — часть военно-промышленного комплекса «ДНР». В 2021 году в Донецке заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации», куда, в частности, вошел и «Топаз».