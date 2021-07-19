В «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации»

В группировке «ДНР» заявили о создании оборонно-промышленной «госкорпорации» под названием «Алмаз». Об этом говорится в «указе» на официальном сайте главы формирования Дениса Пушилина.



В новую структуру вошли завод «Топаз», Донецкий казенный завод химических изделий, Макеевский государственный проектный институт, Научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Научно-исследовательский институт пластических масс.



Уточняется, что все указанные выше предприятия войдут в «госкорпорацию» путем реорганизации.



В бумаге говорится, что корпорация «Алмаз» займется разработкой, производством и содействием разработке, производству и экспорту продукции военного, гражданского и двойного назначения. А также примет участие в социальных и других общественно значимых проектах.