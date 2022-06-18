Украина может возобновить переговоры с РФ: Когда и при каком условии

Украина может возобновить переговоры с РФ в конце августа, после контрнаступлений ВСУ. Об этом «Голосу Америки» заявил глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия.



По его словам, Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои позиции на фронте.



«Конец августа. Мы не хотим делиться нашими планами с россиянами, потому что они могут это увидеть в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем операцию по контрнаступлению в некоторых местах», — прокомментировал Арахамия

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