В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом

Последствия обстрела улицы Университетской в Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке продолжаются обстрелы. Дончане в соцсетях сообщают о повторных прилетах на завод «Топаз» и в центр Донецка.



Жители города размещают фото и видео последствий обстрелов по улице Университетской, пр. Ватутина.

Обстрелами повреждено здание городской «администрации».

В районе «Топаза» начался пожар, очевидцы сообщают о пожаре в супермаркете «MOLOKO» и попадании на территорию кондитерского предприятия «Лучиано».

«Власти» предупреждают дончан, что из-за сильных обстрелов города, а также обстрелов вокруг подстанции «скорой помощи» бригады временно не могут выехать.

Сегодня утром Донецк подвергся массированному обстрелу, есть погибшие и раненые мирные жители. Пострадала территория завода «Топаз», который является частью военно-промышленного комплекса группировки «ДНР». Автобус, следовавший по маршруту №26, попал под обстрел в Ворошиловском районе, на ул. Щорса.



Согласно данным «штаба теробороны ДНР», в результате сегодняшних обстрелов число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения.