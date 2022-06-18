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В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом

18 июня 2022, 20:59

В Донецке пожар в районе «Топаза», здание «горадминистрации» повреждено обстрелом

Последствия обстрела улицы Университетской в Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк» Последствия обстрела улицы Университетской в Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

В подконтрольном группировке «ДНР» Донецке продолжаются обстрелы. Дончане в соцсетях сообщают о повторных прилетах на завод «Топаз» и в центр Донецка.

Жители города размещают фото и видео последствий обстрелов по улице Университетской, пр. Ватутина.

Обстрелами повреждено здание городской «администрации».

В районе «Топаза» начался пожар, очевидцы сообщают о пожаре в супермаркете «MOLOKO» и попадании на территорию кондитерского предприятия «Лучиано».

«Власти» предупреждают дончан, что из-за сильных обстрелов города, а также обстрелов вокруг подстанции «скорой помощи» бригады временно не могут выехать.

Сегодня утром Донецк подвергся массированному обстрелу, есть погибшие и раненые мирные жители. Пострадала территория завода «Топаз», который является частью военно-промышленного комплекса группировки «ДНР». Автобус, следовавший по маршруту №26, попал под обстрел в Ворошиловском районе, на ул. Щорса. 

Согласно данным «штаба теробороны ДНР», в результате сегодняшних обстрелов число погибших возросло до 5 человек, еще 12 получили ранения.

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