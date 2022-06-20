Российские войска обстреляли Сумскую область

Сегодня утром российские войска обстреляли Середино-Будскую громаду в Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



Он отметил, что артиллерийский обстрел произошел в полшестого утра. Всего зафиуксировано «30 приходов».



Живицкий добавил, что жертв и разрушений нет.

Ранее глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал, что украинские военные отбили атаку в районе Тошковки и о продолжающихся боях в Северодонецке. Также он сказал, что ВСУ потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино возле Северодонецка.