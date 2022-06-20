ВСУ потеряли контроль над поселком Метелкино у Северодонецка

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что украинские войска потеряли контроль над населенным пунктом Метелкино возле Северодонецка.



Он отметил, что российская армия продолжает обстрелы Северодонецкой промзоны и окрестностей города, а также в районах Тошковки и Устиновки.



«Орки хотят совершить там прорыв, и ради этого стянули туда большое количество техники. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. Вчера враг бросил десятки единиц техники на прорыв. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра», – сообщил он.

Метелкино на карте

По его словам, противник продолжает наращивать резервы, российские войска используют «ползучую» тактику – уничтожение Луганщины.