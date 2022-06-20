В Донецке и Макеевке при обстрелах ранены две женщины

В понедельник, 20 июня, в группировке «ДНР» заявили об обстрелах нескольких районов Донецка и одном районе Макеевки.



Снаряды упали на улицы Куйбышевского, Кировского, Буденновского и Киевского районов Донецка. На улице Никополь-Мариупольской обнаружили раненную женщину. Ее госпитализировали. О других жертвах среди дончан пока неизвестно, есть лишь информация о повреждениях жилых домов.

В Червоногвардейском районе Макеевки ранена местная жительница. Ее ранило осколком снаряда по улице Малиновского. Пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести.