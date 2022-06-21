Массированный обстрел Лисичанска: Количество жертв устанавливается, ранен глава города

Последствия обстрела Лисичанска. Фото: ОВА

В Луганской области российская армия массированно обстреляла Лисичанск, власти устанавливают количество жертв. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По его словам, вчера оккупанты наступали с разных направлений: в районах Камышевахи, Золотого, Горского. Одновременно противник обстреливал Лисичанск; под обстрел попал начальник военной администрации города Валерий Шибик.



«50% раненых оккупантов в дальнейшем не выживают. В одной из больниц Северодонецка еще работают врачи. На "Азоте" остаются 568 человек, среди них 38 детей — в основном это работники предприятия и их семьи, они отказались эвакуироваться», — рассказал о ситуации Гайдай.



Он отметил, что штурм возле Сиротино ВСУ отбили. Также безуспешным оказался штурм вблизи Белой Горы. Обстрелы оккупантами Лисичанска продолжались позапрошлую ночь и весь вчерашний день.



«Применялась авиация. Разрушены более десяти многоэтажек, частные дома, здание отдела полиции. На текущий момент обнаружено тело одного погибшего. Раненую женщину сразу эвакуировали в Краматорск. Окончательное количество жертв устанавливаем, потому что вчера по городу практически невозможно было безопасно передвигаться», — проинформировал глава области.



Гайдай также сообщил, что серьезные разрушения — в Горском, повреждены 13 домов, в Новоивановке — семь, во Врубовке разрушен лицей.



«В промзоне Северодонецка продолжаются ожесточенные бои — россияне попали в здание I проходной "Азота", обстреляли территорию кирпичного завода, поочередно открыли огонь в районе трех мостов. Кроме того, авиационные удары враг нанес по Устиновке, Малорязанцево, Белогоровке и Горскому. Продолжаются бои вблизи Николаевки.