«ДНР»: Два человека подорвались при обследовании промпредприятия в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе при обследовании одного из промышленных предприятий подорвались два энергетика. Об этом заявили в штабе «территориальной обороны» группировки «ДНР».



Название предприятия не указывается.



По данным советника городского головы Петра Андрющенко, взрыв произошел на территории комбината «Азовсталь», где российские саперы вместе с военными проводили разминирование в районе доменных цехов.



23 мая при обследовании территории завода «Азовсталь» в результате подрыва пострадали четыре сотрудника «МЧС ДНР».



3 июня на пляже при детонации взрывоопасного предмета погибли два мирных жителя, в том числе ребенок.



11 июня трое рабочих получили ранения во время разбора завалов.