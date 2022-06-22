«Площадь Донецкой народной республики» появилась в Москве возле посольства США

Власти столицы РФ присвоили название «площадь Донецкой народной республики» безымянной территории, прилегающей к посольству США в Москве. Об этом сообщается в постановлении мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованом на официальном сайте городской администрации.



«Присвоить безымянной территории, расположенной от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в районе Пресненский Центрального административного округа города Москвы, наименование — «площадь Донецкой Народной Республики», — сказано в постановлении.



Инициатива о переименовании площади принадлежала депутатам Мосгордумы. Они же выступили с инициативой о присвоении площади у посольства Германии наименования «площади Луганской народной республики».