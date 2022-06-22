Беларусь проведет мобилизационные учения возле украинской границы

Беларусь проведет мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Планируются учебные сборы военнообязанных. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны страны.



По данным ведомства, учение пройдет с 22 июня по 1 июля.



«Цель - проверить готовность военных комиссариатов выполнять задачи по предназначению», - говорится в сообщении.



В минобороны рассказали, что в ходе учений предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части.



В прошлом году аналогичное учение было проведено с военными комиссариатами Могилевской области.