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В УПЛ представили проект следующего сезона: «Шахтер» и «Динамо» будут играть в Украине

22 июня 2022, 12:17

В УПЛ представили проект следующего сезона: «Шахтер» и «Динамо» будут играть в Украине

Следующий сезон Украинской премьер-лиги по футболу планируют полностью провести в Украине. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1», который ознакомился с проектом соревнований.

Так, следующий чемпионат будет стартовать в трех городах — Киеве, Львове и Ужгороде. Со временем, в зависимости от деоккупации территорий и удаленности линии фронта, география соревнований будет расширяться.

Формат УПЛ на данный момент классический — это 16 команд, которые проведут матчи в два круга. Турнирная таблица монолитна — без распределения на группы.

По данным вещателя, такой вариант тоже рассматривался на последнем заседании УПЛ, но не был поддержан ни одним клубом. Позиция такова, что каждый должен сыграть с каждым, чтобы не было споров о справедливости и легитимности проведения соревнований.

При этом при жеребьевке календаря будет учитываться территориальный принцип. То есть в первом круге между собой отдельно встретятся те, кто будет базироваться в Киеве и отдельно на западе. А во втором круге все равно должны доиграть остальное между собой.

В Киеве планируют играть: «Динамо», «Заря», «Черноморец», «Кривбасс», «Колос», «Ингулец», «Александрия», «Металлист-1925», «Ворскла», «Металлист».

Во Львове: «Рух», «Львов», «Шахтер».

В Ужгороде: «Минай», «Днепр-1».

«Верес» в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион в Ровно и получить разрешение играть на нем.

При этом телеканал отмечает, что такое распределение клубов по городам не окончательное. Так, «Заря» и «Ворскла» могут перекочевывать на запад, чтобы удобнее было передвигаться между еврокубковыми матчами. Также «Динамо» между выступлениями в Европе может иногда играть выездные поединки с западным пулом команд.

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