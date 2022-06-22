В УПЛ представили проект следующего сезона: «Шахтер» и «Динамо» будут играть в Украине

Следующий сезон Украинской премьер-лиги по футболу планируют полностью провести в Украине. Об этом сообщает телеканал «Футбол 1», который ознакомился с проектом соревнований.



Так, следующий чемпионат будет стартовать в трех городах — Киеве, Львове и Ужгороде. Со временем, в зависимости от деоккупации территорий и удаленности линии фронта, география соревнований будет расширяться.



Формат УПЛ на данный момент классический — это 16 команд, которые проведут матчи в два круга. Турнирная таблица монолитна — без распределения на группы.



По данным вещателя, такой вариант тоже рассматривался на последнем заседании УПЛ, но не был поддержан ни одним клубом. Позиция такова, что каждый должен сыграть с каждым, чтобы не было споров о справедливости и легитимности проведения соревнований.



При этом при жеребьевке календаря будет учитываться территориальный принцип. То есть в первом круге между собой отдельно встретятся те, кто будет базироваться в Киеве и отдельно на западе. А во втором круге все равно должны доиграть остальное между собой.



В Киеве планируют играть: «Динамо», «Заря», «Черноморец», «Кривбасс», «Колос», «Ингулец», «Александрия», «Металлист-1925», «Ворскла», «Металлист».



Во Львове: «Рух», «Львов», «Шахтер».



В Ужгороде: «Минай», «Днепр-1».



«Верес» в ближайшее время планирует ввести в эксплуатацию свой стадион в Ровно и получить разрешение играть на нем.



При этом телеканал отмечает, что такое распределение клубов по городам не окончательное. Так, «Заря» и «Ворскла» могут перекочевывать на запад, чтобы удобнее было передвигаться между еврокубковыми матчами. Также «Динамо» между выступлениями в Европе может иногда играть выездные поединки с западным пулом команд.