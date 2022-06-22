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Бойченко: Из Мариуполя ежедневно удается эвакуировать до 120 мирных жителей

22 июня 2022, 13:49

Бойченко: Из Мариуполя ежедневно удается эвакуировать до 120 мирных жителей

Из Мариуполя волонтеры ежедневно эвакуируют около 120 мирных жителей. Об этом городской голова Вадим Бойченко рассказал во время брифинга, передает «Укринформ».

«У нас есть такие так называемые «козьи тропы», которыми мы сегодня можем вывозить местных жителей. Нет уже такой практики, к сожалению, что Красный крест или ООН уехали, и мы вывозим тысячи людей. Благодаря нашим волонтерам мы ежедневно вытаскиваем 60-120 мариупольцев из этого ада», - сказал он.

По данным Бойченко, более 20 тысяч человек российские военные убили, еще до 50 тысяч местных жителей были депортированы в направлении России, еще около 40 тысяч мариупольцев выехали за границу. В целом, отметил он, сейчас в Мариуполе остается более 100 тысяч населения.

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