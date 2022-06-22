Турция заявляет об успешных переговорах с РФ по разблокированию портов Украины

Делегация Турции провела переговоры с российской стороной по разблокированию украинских портов для вывоза зерна. Переговоры турецкая сторона называет успешными. Об этом пишет Anadolu, передает «РБК-Украина».



Указано, что вчера в Россию отправилась военная делегация Минобороны Турции, чтобы обсудить такие вопросы разблокирования экспорта украинского зерна.



Как пишет издание, встречи военных делегаций во главе с турецким и российским генералами, назначенными прошли «в конструктивной и очень позитивной атмосфере».



Утверждается, что после переговоров из заблокированного россиянами Мариуполя вышло первое иностранное судно под так называемым «российским гуманитарным коридором». Речь идет о турецком корабле «Азов Конкорд», которое вышло под мальтийским флагом.



Турция заметила в переговорах с РФ «определенный консенсус» относительно предстоящих четырехсторонних переговоров, но якобы для начала Анкара проведет отдельные встречи с Украиной и ООН по этому вопросу.