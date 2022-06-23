Оккупанты контролируют больше половины Донецкой области — Кириленко

Украинские власти контролируют меньше половины территории Донетчины. Об этом во время телемарафона сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, в Донецкой области 45% территории остаются под контролем украинской власти.



«Те города, которые не контролируются украинской властью — откровенно сложно сказать, что они контролируются врагом, потому что эти города уничтожены. Это просто территории этих городов, которые может восстановить только Украина», — сообщил Кириленко.