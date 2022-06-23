Россияне смогут оформить украинскую визу в РФ, но она не будет гарантировать въезд

Россияне смогут оформить украинскую визу в восьми городах РФ через визовые центры VFS Global, но она не будет гарантировать свободный въезд в Украину. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал представитель МИД Украины Олег Николенко.



«Можно будет воспользоваться визовыми центрами в восьми российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А граждане России, которые находятся в третьих странах, могут обращаться за визой в украинские дипучреждения в этих странах», - сказал Николенко.



Однако визы будут выдавать не всем россиянам. Так, тем гражданам, что есть в санкционным спискам, а также тем, кто есть перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, будет отказано.



Спикер МИД отметил, что украинская виза не будет гарантировать свободный въезд в Украину. Окончательное решение о пересечении границы будут принимать сотрудники Госпогранслужбы.



Украина вводит визовый режим Россией с 1 июля.