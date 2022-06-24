Российская армия захватила Николаевку, атака на Лисичанск отражена — глава ОВА

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области атака на Лисичанск отражена, в Северодонецке идут бои. Российская армия захватила Николаевку. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



По данным главы области, в Лисичанске найдены тела двоих погибших, раненый мужчина госпитализирован в Черновцы.



«Лисичанск и Боровское выдержали авиационные удары. Из всех имеющихся видов вооружения российская армия открывала огонь по Северодонецку, Белой Горе, Волчеяровке. В Северодонецке оккупанты повредили территорию "Азота" и кирпичного завода, обстреляли поселки Синецкий и Павлоград и три разбитых несколько недель назад моста. Многие дома и помещения жилищно-коммунального хозяйства разрушены в Лисичанске, страдают от российских снарядов окрестные села», — перечислил Гайдай.



Глава ОВА отметил, что 23 июня и сегодня утром оккупанты вели наступление в районе Мирной Долины, где продолжаются боевые действия. Наступление противника в районе Боровского успешно остановлено.



«Кроме того, наши воины отразили наступление в направлении южной окраины Лисичанска, нанесли потери и заставили отступить», — сообщил Гайдай.



Он добавил, что российским военным силами штурмовых групп из состава 1-го армейского корпуса удалось захватить Николаевку.