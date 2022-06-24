При ночном обстреле Константиновки пострадали четверо спасателей

Последствия обстрела Константиновки. Фото: ГСЧС

Во время обстрела Константиновки сегодня ночью пострадали четверо спасателей. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.



По данным ГСЧС, в результате обстрела повреждено здание 41-й государственной пожарно-спасательной части. Также повреждены три единицы техники.



«В результате обстрела четыре человека личного состава получили незначительные телесные повреждения. Погибших среди личного состава части нет», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что сегодня ночью в Константиновке были громкие взрывы, город попал под мощный обстрел российских оккупантов.