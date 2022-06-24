В США сообщили, когда Украина получит вторую партию ракетных систем HIMARS

Четыре дополнительных реактивных системы залпового огня HIMARS), об отправке которых Украине Белый дом объявил в четверг, будут переданы Киеву в середине июля. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации.



Как сообщает корреспондент издания «Голос Америки» Джефф Селдин, 2-й украинский взвод сейчас проходит обучение в применении новой партии HIMARS.



Первая партия из 4 ракетных систем HIMARS находится в Украине. Она обслуживается специально обученным экипажем.

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