США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 450 млн долларов

США выделят Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 450 миллионов долларов, а также другую военную технику и боеприпасы. Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.



«Этот пакет содержит вооружения и технику, включая новые HIMARS, десятки тысяч снарядов для артиллерийских систем, которые уже были предоставлены, а также патрульные катера, чтобы помочь Украине защитить свое побережье и водные пути», — сказал Кирби.



Как отметил Кирби, общая сумма помощи Украине с начала войны составила 6,1 млрд долларов, а с начала президентского срока Джо Байдена — на 6,8 млрд долларов.

Вчера министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что реактивные системы залпового огня HIMARS, переданные США, уже доставлены в Украину.