Волонтеры Славянска: «Будем последними уезжать из города»

В прифронтовом Славянске остаются менее четверти жителей, улицы города заметно опустели. Значительная часть магазинов и аптек закрыты, работать остались единицы на целый микрорайон. Далеко не все могут добраться до них за покупками, потому на помощь приходят волонтеры. Как работают добровольные помощники в Славянске — узнавали журналисты «Новостей Донбасса».



Волонтерка Мария Худенева развозит гуманитарные наборы одиноким пожилым людям — средства гигиены, продукты, памперсы для лежачих. Социальные службы в городе уже не работают, их обязанности взяли на себя благотворительные фонды. В одном из таких работает девушка.



«Из-за того, что я нахожусь в городе Славянск как представитель фонда, мы можем продолжать нашу деятельность спокойно. Пока обстановка нам это позволяет, мы будем по максимуму помогать людям, сколько мы можем. Все равно продолжаем писать проекты, тендеры устраивать, закупать, привозить помощь и развозить потом людям по адресам», — рассказывает Мария.



Девушка пояснила, что наборы развозят тем, кто стоит на учете в соцслужбах. Таких на данный момент в городе 230. Количество постоянно обновляется — кто-то выехал или наоборот вернулся в город.



Пенсионерам сложно самостоятельно делать покупки. Цены на многие товары повысились, да и донести сумки до своего этажа не все могут — лифты в Славянске уже давно не работают. Есть и те, кто не может самостоятельно даже выйти из квартиры. Волонтеры говорят, что будут оказывать помощь до последнего. Пока это будет возможно.



«Есть какие-то маркеры, по которым мы понимаем, что к сожалению, мы подвергаем свою жизнь опасности и жизни людей, которым мы предоставляем эту помощь. К сожалению, нам придется приостановить процесс. Мы не знаем, какие обстоятельства нас будут ожидать. Обстрелы города продолжаются каждый день. Поэтому как это все будет дальше — пока неизвестно и нельзя предположить», — говорит Мария Худенева.



Глава городской военной администрации Вадим Лях постоянно находится на месте. По его словам, жители обеспечены всем необходимым. Проблем с продуктами в Славянске нет. Гуманитарную помощь предоставляют местные власти и различные фонды — как украинские, так и международные.



«Продуктовые наборы поступают в гуманитарной помощи стабильно, постоянно. Спасибо всем, кто помогает. Всем, кто занимается этими вопросами. Также все магазины работают, они не закрываются, поставки продуктов осуществляются. То есть, все необходимое в необходимом ассортименте есть. Тем более, что на протяжении всего этого времени с начала с военных действий не было сбоя с выплатой пенсий, социальных каких-то выплат и так далее. Все они получаются жителями нашего города и теми, кто выехал, в том числе», — рассказал Вадим Лях.



В Славянске также есть волонтерский центр, который помогает военнослужащим. Он работает с начала полномасштабного российского вторжения и объединил многих неравнодушных жителей города. Все они помогают армии уже 8 лет и сейчас умножили свои усилия. Линия фронта приближается.



Волонтерка Татьяна Химион рассказала, что военные сами приезжают забирать собранную помощь. На четвертый месяц полномасштабной войны потребностей у военных по-прежнему много. Достать все необходимое в прифронтовом городе не так просто. Волонтеры делают закупки в Днепре либо забирают там свои заказы на почте. По словам Татьяны, на местных рынках завышают цены.



«Рюкзаки, панамки, бейсболки, трусы, носки даже. Тапочки резиновые. Извините, наш рынок который продает по 450 гривен резиновые тапочки ребятам, ну, вы имейте совесть уже. Ребята их купить не могут. Мы их закупаем, их себестоимость — 60 гривен. Совести вообще нет. Трусы по 390 гривен. Не хочу говорить даже», — отмечает она.



Кроме того, волонтеры закупают для военных сердечные, успокаивающие средства, витамины, лекарства от кашля и другие медикаменты, которые постоянно нужны.



Волонтеры уверяют, что готовы оставаться в городе и помогать военным, даже будучи на передовой. Постоянный вой сирены и звуки работающей артиллерии, доносящиеся с окраин, напоминают, что линия фронта уже всего в 15 километрах. Местные власти не устают призывать жителей выехать из города, пока это возможно, и организовывают бесплатные рейсы. Сами оставшиеся славянцы покидать родной дом не спешат по разным причинам. Волонтеры говорят, что уезжать будут последними.

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