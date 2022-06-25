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ВСУ остановили наступление армии РФ под Бахмутом

25 июня 2022, 09:10

ВСУ остановили наступление армии РФ под Бахмутом

ВСУ остановили наступление российской армии на Бахмутском направлении. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 25 июня.

На Славянском направлении противник основные усилия сосредотачивает на наступлении в направлении Довгенького и Долины. Противник обстрелял украинские позиции у Новой Дмитровки, Крестища, Дибровного и Богородичного. Пытается вести штурм в направлении Довгенькое — Мазановка, бой продолжается. Нанес авиаудар неподалеку Дибровного.

На Краматорском направлении российская армия вела обстрелы из минометов и реактивной артиллерии в районах Райгородка и Стародубовки.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Лисичанска, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

В целях вытеснения украинских подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление российской пехоты в направлении Владимировка — Покровское. После огневого воздействия противник отошел. Оккупанты ведут наступление в направлении Пилипчатино — Покровское, боевые действия продолжаются. В направлении Роты — Вершина противник продвинулся на один километр.

Также в Генштабе ВСУ отметили, что противник пытался взять под контроль участок дороги «Ясиноватая — Константиновка» — вел бой в направлении Васильевка — Каменка. ВСУ дали отпор. Противник с потерями отступил.

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