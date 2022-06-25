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Германия предоставит Украине грант в 1 млрд евро. Его ждут в ближайшее время

25 июня 2022, 15:06

Германия предоставит Украине грант в 1 млрд евро. Его ждут в ближайшее время

Германия предоставит Украине 1 млрд евро грантовой помощи. Об этом сообщает министерство финансов Украины.

«24 июня министр финансов Украины Сергей Марченко и федеральный министр финансов Германии Кристиан Линднер подписали Соглашение между правительствами Украины и Германии о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования. Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения», — сообщили в Минфине.

В ведомстве пояснили, что эти средства будут направлены Украине через механизм административного счета Международного валютного фонда.

Украина надеется получить деньги уже в ближайшее время.

В Минфине также отметили, что с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ Украина получила от правительства Федеративной Республики Германия долгосрочное льготное кредитование общим объемом 300 млн евро для финансирования государственного бюджета.

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