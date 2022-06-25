Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям

Сегодня российские силы нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области и по Ровенской области.



Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и «Ураганов» ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка.



В Малой Костромке в результате обстрелов была разрушена хозяйственная постройка, еще одна сгорела, обошлось без пострадавших.



По Ровенской области россияне также нанесли ракетный удар, пострадала гражданская инфраструктура.



«Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры», — заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.



Радио Армия FM сообщило в Твиттере, что россияне ударили по городу Сарны на Ровенщине.

«По Сарнам россиянами нанесен ракетный удар. Есть раненые. Предварительно удар был из Беларуси», — говорится в сообщении.