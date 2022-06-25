Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям

25 июня 2022, 21:24

Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям

Сегодня российские силы нанесли удар по Криворожскому району Днепропетровской области и по Ровенской области.

Как сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, в течение дня оккупанты из ствольной артиллерии и «Ураганов» ударили по населенным пунктам Большая Костромка и Малая Костромка.

В Малой Костромке в результате обстрелов была разрушена хозяйственная постройка, еще одна сгорела, обошлось без пострадавших.

По Ровенской области россияне также нанесли ракетный удар, пострадала гражданская инфраструктура.

«Воздушная тревога оказалась неутешительной для Ровенщины. Нанесены два ракетных удара по объектам гражданской инфраструктуры», — заявил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Радио Армия FM сообщило в Твиттере, что россияне ударили по городу Сарны на Ровенщине.

«По Сарнам россиянами нанесен ракетный удар. Есть раненые. Предварительно удар был из Беларуси», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Ночью и утром Россия нанесла массированные ракетные удары: Какие регионы пострадали 

Еще по теме

Места
Днепропетровская область Ровенская область
Прочее
Война обстрелы

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
16:43
В Донецке закрыли все отделения «Почты Донбасса» в Киевском районе
16:13
Россия ищет чиновников из регионов, чтобы отправить на Донетчину и Луганщину
12:21
До 2 тысяч украинских военных заблокированы в районе Горского и Золотого, заявили в Минобороны РФ
все новости
21:24
Россияне нанесли удары по Ровенской и Днепропетровской областям
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
19:30
ВСУ остановили наступление оккупантов в районе Богородичного, Марьинки и других населенных пунктов
18:37
Россияне обстреляли приграничную часть Сумской области неуправляемыми ракетами
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
17:26
В Харькове ядерная установка снова попала под обстрел
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
16:11
Обстрел Бахмута: Погиб мирный житель, разрушены 15 домов
15:49
«ЛНР» заявила, что в Лисичанске идут уличные бои
15:25
Окружение не удалось: Что происходит в Северодонецке, рассказал глава ВГА
15:06
Германия предоставит Украине грант в 1 млрд евро. Его ждут в ближайшее время
13:48
На Донетчине восстановили электроснабжение в девяти населенных пунктах
13:42
Кремль пытается втянуть Беларусь в войну против Украины — ГУР
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
все новости
ВИДЕО
Обстрел Бахмута: Погиб мирный житель, разрушены 15 домов
25 июня, 16:11
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
24 июня, 23:36
Имеет стратегическое значение: Военные показали село под Лисичанском
24 июня, 16:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция