Ночью и утром Россия нанесла массированные ракетные удары: Какие регионы пострадали

Сегодня ночью и утром российские силы нанесли ряд ракетных ударов по Украине. Под удар попали Львовская, Житомирская, Черниговская, Николаевская, Хмельницкая и Киевская области. На Днепропетровщине зафиксированы артобстрелы.



Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, по области выпущено шесть ракет.



По данным главы Житомирской ОВА Виталия Бунечко, начиная с 04:15 утра по территории области было выпущено около 30 ракет со стороны Беларуси. ВСУ сбили около 10 из них.



«Количество раненых и погибших уточняется», — отметил глава области.



Он добавил, что зафиксированы незначительные разрушения военной инфраструктуры.



Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что массированным ракетным ударам подвергся поселок Десна Черниговской области.



«По нашей информации, большинство ракет выпущено с территории Республики Беларусь. Имеются инфраструктурные разрушения. Все службы уже занимаются ликвидацией последствий. Над Черниговом сегодня тоже гудели ракеты», — отметил он.



Мэр Николаева Александр Сенкевич также сообщил об утреннем обстреле города.



«Информация уточняется», — сказал Сенкевич.



Как отметил руководитель Хмельницкой области Сергей Гамалий, ракеты летели и по этому региону, однако их удалось сбить. Обломки упали в лесу и в саду одной из громад, травмированных нет. Повреждены окна и двери в нескольких жилых домах.



Ночью в Киевской области отработала ПВО, сообщается о серии глухих взрывов. Приблизительно в 03:45 начались массовые обстрелы из авиации, в том числе с территории Беларуси. Сбитые ракеты видели жители многоэтажек Ирпеня.





О том, что работала ПВО, рассказали и в Бучанском горсовете.

Кроме ракетных ударов, зафиксированы артобстрелы. В частности, глава Днепропетровщины Валентин Резниченко проинформировал о том, что ночью под обстрел попал Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская громады.



«В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом», — сказал он.

На массированные ракетные обстрелы отреагировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.



