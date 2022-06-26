Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Зеленский обратился к гражданам Беларуси: Вас втягивают в войну

26 июня 2022, 22:48

Зеленский обратился к гражданам Беларуси: Вас втягивают в войну

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси во время своего традиционного видеообращения.

«Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям — и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что «знает, что народ Беларуси поддерживает Украину», а не войну.

«Именно поэтому вас всех белорусов российское руководство хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами», — добавил президент.

По словам Зеленского, «от простых людей в Беларуси сейчас зависит очень многое».

«Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни вам принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — резюмировал глава государства.

Еще по теме

Люди
Владимир Зеленский
Места
Беларусь
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:25
Лисичанск — последняя крепость Луганщины. Славянск повторит судьбу Мариуполя? Дайджест НД за день ►
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
00:00
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
20:51
Северодонецк полностью оккупирован, но это не надолго — глава ОВА
20:26
«ДНР» продлила возможность расчетов в гривне и снизила курс
17:59
В Мариуполе оккупанты сожгли библиотеку Храма Петра Могилы
16:42
На улицах Донецка боевики ищут «добровольцев» в «армию ДНР»
13:03
Армия РФ контролирует аэропорт и промзону в Северодонецке, с «Азота» выводят людей — Кадыров
10:52
«ДНР» заявила о четверых погибших в Донецке, «ЛНР» — о раненой в пригороде Луганска
09:55
По складу в подконтрольном «ЛНР» Сватово был нанесен удар
23:49
«ДНР» сообщила о смерти ребенка, раненого в Петровском районе Донецка
23:36
ВСУ отступают от Северодонецка, а в Донецке проблема с убежищами. Дайджест НД за день ►
20:23
«ДНР» ввела «уголовную ответственность» за «фейки» о действиях госорганов РФ, «Л-ДНР» за пределами их границ
17:58
Оккупанты смягчили режим выезда из Мариуполя в сторону подконтрольной Украине территории
17:03
В «ДНР» заявили о гибели женщины в Петровском районе Донецка из-за обстрела
все новости
00:25
Лисичанск — последняя крепость Луганщины. Славянск повторит судьбу Мариуполя? Дайджест НД за день ►
23:37
Один человек погиб и восемь ранены от обстрелов на Донетчине за день
22:48
Зеленский обратился к гражданам Беларуси: Вас втягивают в войну
19:57
На Донетчине сегодня обстреляли школу и Авдеевский коксохим
18:42
ВСУ отбили штурм возле Павловки на Бахмутском направлении — Генштаб
18:29
СМИ сообщило о новом ударе по вышке в Черном море
18:03
ПВО сбила две ракеты над Одессой
16:49
В «ЛНР» заявили, что взяли в плен несколько десятков украинских военных в Северодонецке
16:43
Большие колонны военной техники движутся через Мариуполь — Андрющенко
15:19
Оккупанты намерены использовать Мариупольский порт для военных нужд — советник мэра
15:16
Россия размещает военную авиацию у белорусско-украинской границы – разведка
14:32
В Черкасской области при ракетном ударе погиб человек, пятеро ранены
12:48
По Донетчине войска РФ нанесли 15 ударов за сутки
12:03
В Киеве из-под завалов после обстрела достали гражданку РФ
11:39
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
все новости
ВИДЕО
Минобороны РФ: Шойгу приехал к российским военным в Украину
26 июня, 11:39
Российская ракета попала в жилой дом в Киеве
26 июня, 07:22
Северодонецк полностью захвачен. Сгорел склад боевиков в Сватово. Дайджест НД за день ►
26 июня, 00:00

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция