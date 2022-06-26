Зеленский обратился к гражданам Беларуси: Вас втягивают в войну

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси во время своего традиционного видеообращения.



«Хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям — и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже всё решили — ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше», — сказал Зеленский.



Он подчеркнул, что «знает, что народ Беларуси поддерживает Украину», а не войну.



«Именно поэтому вас всех белорусов российское руководство хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами», — добавил президент.



По словам Зеленского, «от простых людей в Беларуси сейчас зависит очень многое».



«Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни вам принадлежат только вам, а не кому-то в Кремле», — резюмировал глава государства.