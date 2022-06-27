Столтенберг: Новая стратегическая концепция провозгласит Россию прямой угрозой НАТО

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал, что новая стратегическая концепция провозгласит Россию наибольшей угрозой для стран Северо-Атлантического альянса. Об этом он объявил в понедельник на пресс-конференции накануне саммита НАТО, передает «Интерфакс-Украина».



«Наш саммит НАТО в Мадриде на этой неделе будет иметь преобразующее значение со многими важными решениями, в том числе, с новой Стратегической концепцией новой реальности безопасности, фундаментальными сдвигами в сдерживании и обороне НАТО и поддержкой Украине сейчас и на будущее. Я ожидаю, что станет ясно, что союзники считают Россию самой серьезной и прямой угрозой нашей безопасности», - заявил Столтенберг.



Кроме того, новая стратегическая концепция впервые обратится к Китаю, а также будет охватывать подход альянса к ряду других угроз и вызовов, включая терроризм, кибер угрозы и гибридные угрозы.