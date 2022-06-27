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Мариупольцы вынуждены охотиться на голубей из-за голода — горсовет

27 июня 2022, 18:05

Мариупольцы вынуждены охотиться на голубей из-за голода — горсовет

Ловушки для птиц в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет / Telegram Ловушки для птиц в Мариуполе. Фото: Мариупольский горсовет / Telegram

Жители оккупированного Мариуполя вынуждены охотиться на голубей, устанавливают ловушки из подручных средств. Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

Отмечается, что причина охоты на птиц в нехватке продуктов питания, также люди поступали во время голодомора 1932-1933 годов.

Ситуацию прокомментировал легитимный мэр города Вадим Бойченко:

«Мариупольцы находятся в гетто без нормальной питьевой воды и пищи. Они не могут уехать из города. Коллаборанты устроили настоящие голодные игры для мариупольцев. Довели жителей до того, что они вынуждены охотиться на голубей. Это издевательство над людьми, которые до войны жили полноценной жизнью - не знали что такое голод или недостаток питьевой воды. Эти ужасные вещи происходят в 21 веке, в сердце Европы, на виду всего мира. Это геноцид украинского народа от государства-террориста».

Директор Центра первичной медико-санитарной помощи №3 Александр Лазаренко отметил, что употребление голубей в пищу опасно для здоровья. Эти птицы – это питомник многих вирусных, бактериальных и грибковых болезней, связи с чем мясо может быть инфицировано. Врач отмечает, что от употребления мяса голубей в пищу можно заболеть гистоплазмозом, энцефалитом, орнитозом, сальмонеллезом, токсоплазмозом и другими опасными болезнями, при заболевании и при отсутствии надлежащей медицинской помощи это может привести к летальным случаям.

Ранее напомним, в группировке «ДНР» сообщили, что подросток и юноша пострадали от взрыва гранаты при разборе завалов в многоквартирном доме в Жовтневом районе Мариуполя. 

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