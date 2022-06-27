Подросток и юноша подорвались при разборе завалов в Мариуполе

Подросток и юноша пострадали от взрыва гранаты при разборе завалов в многоквартирном доме в Жовтневом районе Мариуполя. Об этом сообщило «МВД» группировки «ДНР».



Отмечается, что молодые люди помогали рассчищать доступ в квартиру для мариупольчанки, которая не могла попасть в свой дом. Одному из пострадавших 15 лет, а второму — 23.



Боеприпас, по данным «МВД ДНР», лежал под фрагментом бетонной плиты и самопроизвольно сработал после того, как потерпевшие ее передвинули. Подросток получил многочисленные осколочные ранения, юноша — травмы печени, легких и брюшной полости с большой кровопотерей.

Ранее, 27 июня, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что при обследовании зданий в Лиобережном районе города в доме, в который попала российская авиабомба, обнаружены более 100 тел погибших от обстрела.