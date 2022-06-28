Лисичанск штурмуют с двух направлений, есть новые жертвы

Последствия обстрела Луганской области. Фото: ОВА

В Луганской области российские войска обстреляли жителей Лисичанска, набиравших питьевую воду. Восемь человек погибли, в городе значительные разрушения. На утро стало известно о еще двоих погибших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.



Гайдай напомнил, что 27 июня приблизительно в 15:00 российская армия открыла огонь из реактивных систем залпового огня по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды. В результате восемь человек погибли на месте, среди них один ребенок.



«Еще 21 человек ранен. Травмы разной степени тяжести. Люди госпитализированы в больницу в Краматорске. Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин умерла в Краматорском медучреждении, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину обнаружили в Лисичанске уже без признаков жизни», — сообщил руководитель области.



Он добавил, что оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений. Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. Российские силы пытаются блокировать город с этой стороны и взять контроль над транспортным сообщением с Донецкой областью.



Также Гайдай подчеркнул, что российская армия продолжает уничтожать Лисичанск.



«Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, соединявший две отдельные части города. Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Повреждений многоэтажек и частных домов за сутки 27 июня очень много», — сообщил глава области.



По его словам, отдельные районы города были обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв.

Смотрите также:



