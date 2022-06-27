Российские войска в Лисичанске обстреляли толпу людей, которые набирали воду из цистерны

Восемь человек погибли и более 20 раненых вследствие вражеских обстрелов гражданских лиц в Лисичанске на Луганщине, сообщил глава военной администрации Сергей Гайдай.



«Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган". Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске», — написал Гайдай в соцсетях.



Он отметил, что 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы.



На видео, которое опубликовал Гайдай, один из местных жителей опознает среди погибших свою дочь.