В Луганской области зафиксировали 17 российских обстрелов за сутки

За прошедшие сутки, 27 июня, Национальной полицией задокументировано 17 российских обстрелов территории Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.



Полицейские отметили, что в Лисичанске оккупанты нанес авиаудар по мирным жителям, есть раненые и погибшие, также зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии Лисичанска и Верхнекаменки. Российская армия нанесла авиационные удары по Николаевке.





Полицейскими задокументировали 11 повреждений и разрушений объектов гражданской инфраструктуры Луганщины — частные и многоэтажные дома, продовольственный рынок, завод, насосные станции.

Ранее в полиции Донецкой области сообщили, что за прошедшие сутки, 27 июня, оккупанты обстреляли 12 населенных пунктов региона.