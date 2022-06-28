За прошедшие сутки войска РФ обстреляли 12 населенных пунктов Донецкой области

Последствия обстрела в Донецкой области. Фото: полиция

За прошедшие сутки армия РФ обстреляла 12 населенных пунктов Донецкой области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.



Обстреляны россиянами города Авдеевка, Бахмут, Краматорск, Славянск, Торецк, Красногоровка, Селидово, пгт Очеретино, села Ласточкино, Нетайлово, Опросное, Первомайское. В общей сложности полицейскими зафиксировано 25 ударов.

Разрушения от попадания российских снарядов получили 46 гражданских объектов – дома, автовокзал, две шахты, коксохимический завод, админздания, железная дорога, линии электропередач, складские помещения, конюшня, гаражный кооператив.

Ударили по Донетчине войска РФ ракетами ЗРК «С-300», «Градами» и «Ураганами», в том числе и зажигательными снарядами.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины, изъяты доказательства преступлений российских войск.

Двое мирных жителей погибли за 27 июня при обстрелах со стороны российских войск, еще 13 ранены.



Утром 28 июня Славянск подвергся обстрелу войск РФ, под удар попало местное предприятие, но также прилеты зафиксированы и в других частях города.