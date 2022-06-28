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ВСУ ударили по позициям войск РФ в Харьковской области

28 июня 2022, 17:23

ВСУ ударили по позициям войск РФ в Харьковской области

Украинские военные отбросили войска РФ на направлениях Довгаловка-Залиман и Липцы-Деметиевка в Харьковской области. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

«На Харьковском направлении ВСУ успешно отразили наступление противника в направлении Довгаловка-Залиман, а также Липцы-Деметиевка, что в 27 км севернее Харькова. Силы противника были отброшены на предыдущие рубежи», – сказал он.

Отмечается, что на Харьковщине оккупанты придерживаются тактики удержания ранее захваченных позиций, недопуская выход украинских военных на государственную границу, а также в тыл войск РФ на Славянском направлении. Мотузяник сообщает, что оккупанты постоянно обстреливают позиции ВСУ из тяжелой артиллерии в районах Русской Лозовой, Рубежного, Старого Салтова.

Также он сообщил, что ВСУ успешно отбили штурм оккупантов в районе Довгенькое – Мазановка.

Ранее 28 июня глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что пять жителей Харькова пострадали в результате обстрела Индустриального района города российскими оккупационными войсками. 

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