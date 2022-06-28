В Кремле заявили, что Украина может завершить войну в течение суток. У Зеленского отреагировали

Украина может прекратить войну в течение суток, если выполнит все условия Кремля и сложит оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



«Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих, нужен приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ военным украинским сложить оружие и нужно выполнить условия Российской Федерации. Все может закончиться до конца суток», — сказал Песков.



Он добавил, что «примерных сроков завершения специальной военной операции нет».



Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сообщил лидерам «Большой семерки», что завершение полномасштабной войны России против Украины ожидается до наступления зимы.



В Офисе президента Украины отреагировали на заявление Пескова. Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что Россия не имеет права ставить Украине ультиматумы, когда заканчивать войну, а для окончания конфликта достаточно, чтобы РФ перестала отправлять ракеты по городам Украины и отвела войска.



«Снова Z-ультиматумы? Не Украина начала эту войну, чтобы прекратить ее "по приказу". Закончить войну могут в Москве в любой момент, просто вернувшись к адекватности: перестать отправлять ракеты по городам, отвести войска и отказаться от "ядерной пропаганды"», — написал Подоляк в Twitter.

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