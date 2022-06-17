Путин назвал причину войны против Украины

Полномасштабное вторжение в Украину, которое в России называют «спецоперацией», было «вынужденным». И все «задачи будут решены». А инфляция в РФ никак не связана с военными действиями. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал на Петербургском международном экономическом форуме.



Во время выступления Путин заявил, что значительная инфляция в РФ никак не связана со «спецоперацией». И призвал посмотреть на инфляцию в странах Запада. Также он обвинил Запад в неисполнении взятых обязательств. Якобы поэтому для РФ возросли риски и угрозы.



«В сложившейся ситуации, на фоне возрастающих для нас рисков и угроз, решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное на Уставе ООН, отстаивать свою безопасность», — уверяет Путин.



Также он заявил, что «все задачи специальной военной операции будут решены».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава «ДНР» Денис Пушилин открыли Петербургский международный экономический форум выстрелом из пушки. Пушилин в интервью RТ на форуме заявил, что вопрос вхождения подконтрольной ей территории в состав России может решаться после захвата всей Донецкой области.