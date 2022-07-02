Славянск попал под обстрел: Четверо погибших, семь человек ранены

Российские войска обстреляли Славянск. Погибли четыре мирных жителя, семь человек ранены. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.



«Вчерашний вечер оказался очень тяжелым. Под обстрел попал микрорайон Лиманы. Улицы Барвенковская, Подгорная, Данилевского. Мирный частный сектор, где нет военных объектов», — отметил Лях.



По его словам, Славянск обстреливают кассетными снарядами.



«Они раскрываются над головой, как фейерверк, но вместо красоты несут смерть. Такие снаряды не наносят тотальных разрушений зданиям. Но очень опасны для людей. 90% убитых и раненых находились на улице», — подчеркнул глава города.



Он призвал не выходить из помещений без необходимости, избегать массовых скоплений людей и сообщил о приостановлении выдачи гуманитарной помощи, которая должна была начаться сегодня на пунктах раздачи.



«В понедельник посмотрим по обстоятельствам», — пояснил Лях.



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