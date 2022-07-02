Цены на продукты в оккупированной Горловке показал местный житель

В оккупированной Горловке в магазине есть сахар, соль, мука и другие товары. Цены на продукты в своем видеоблоге показал местный житель Олег.
Олег посетил супермаркет «Молоко» (работает на захваченных мощностях «Амстора»). Горловчанин показал цены по состоянию на июнь.
В частности, в супермаркете можно купить мясные консервы по цене от 87 рублей. По курсу Минфина Украины на 02.07.2022 это 29 гривен, однако группировка «ДНР» устанавливает курс один к двум, то есть 43 гривны. На этикетках товаров есть цены в рублях и гривнах. Так, консервированный лосось можно приобрести за 159 рублей или 80 гривен, «Шпроты» — от 103 рублей или 52 гривен.
На иные товары цены следующие:
Макаронные изделия не отличаются особым разнообразием. При этом много различных видов оливкового масла. Акционная цена одного литра подсолнечного масла — 209 рублей или 105 гривен. Яйца стоят 68 рублей или 34 гривны за десяток.
Большинство товаров в магазине — российского производства.
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