Зеленский назвал количество освобожденных и оккупированных населенных пунктов

С начала российского вторжения украинская армия освободила более тысячи населенных пунктов. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 2 июля.



«После 24 февраля территория 10 областей пострадала от боевых действий. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией», — отметил глава государства.



По его словам, большинство из освобожденных населенных пунктов нуждаются в восстановлении, сотни из них — фактически нужно строить заново.



«Десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам. Сотни предприятий уничтожены, а среди них есть и сложные, очень опасные производства — химия, металлургия», — подчеркнул Зеленский.