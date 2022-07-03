ВСУ уничтожили военную базу в Мелитополе

Вооруженные Силы Украины ночью вывели из строя одну из четырех российских военных баз в Мелитополе. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.



По его словам, ВСУ нанесли более 30 ударов исключительно по российской военной базе.



Оккупанты пытаются уверять, что был обстрел мирных районов, пострадало мирное население, разрушена городская инфраструктура.



«Этого не было!» — заявил Федоров.



Он отметил, что ожидает большой поток мелитопольцев, эвакуирующихся из города.



«Наша задача — помочь разместиться людям, которые хотят уехать в Запорожье», — написал Федоров.



Также вчера благодаря силам сопротивления российский поезд с боеприпасами сошел с рельсов.



«ВСУ делают все для того, чтобы вернуть мирную жизнь и украинскую государственность в Мелитополь. Все, что могут сделать оккупанты – бежать из нашего города», - подчеркнул мэр.