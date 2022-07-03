Обстрел Славянска: Более десятка пожаров, есть раненные и погибшие

Российские оккупанты в воскресенье, 3 июля, обстреляли Славянск, в результате чего есть убитые и раненые. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Славянска Вадим Лях. По предварительным данным, 15 человек ранены и шестеро погибли. Об этом журналистам сообщила спикерка Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко.



«Самый большой обстрел Славянска за последнее время. До 15 пожаров, а также большое количество убитых и раненых», - сказал Лях в видеообращении.

При этом он уточнил, что город был обстрелян из реактивных систем залпового огня.

Как сообщает телеканал UATV с места событий, есть разрушения в частном секторе и на рынке Славянска.