ВСУ отбили штурм на Славянском направлении — Генштаб

Российские силы ведут обстрелы на нескольких направлениях на Донбассе. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



По информации Генштаба, на Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелы из артиллерии зафиксированы вблизи Дибровного, Долины и Адамовки. Штурм противника в районе Краснополья украинские военные успешно отразили.



На Донецком направлении основные усилия российские войска сосредоточили на взятии под контроль дороги Бахмут — Лисичанск и попытках захватить Белогоровку.



На Краматорском направлении противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Кривой Луки и Серебрянки. Нанес ракетно-авиационный удар вблизи Северска. Продолжаются бои в районе Белогоровки.



На Бахмутском направлении противник совершал обстрелы украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Кодема, Покровское, Зайцево, Зализное и Новоселовка.



При поддержке артиллерии и оперативно-тактической авиации оккупанты вели штурм в районах Спорного и Вершины, бои продолжаются.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжаются артиллерийские обстрелы. Российская армия нанесла авиаудары по позициям Сил обороны в районе Авдеевки.