В оккупированный Крым россияне привозят военнопленных — Ташева

В оккупированный Крым российские военные привозят военнопленных. Об этом на брифинге рассказала постоянная представительница президента Украины в Крыму Тамила Ташева.



«В частности, участников территориальной обороны, которые не успели выехать с новооккупированных территорий после прихода военных РФ», — сообщила Ташева.



Она отметила, что нельзя с точностью утверждать, что вывоз военнопленных в Крым имеет массовый характер.



«Однако такие случаи нам известны. Причины могут быть сугубо логистические. Военнопленные преимущественно находятся или в местах лишения свободы, или в больницах», — пояснила постпред Зеленского в Крыму.



По словам Ташевой, на территории оккупированного Крыма ФСБ сформировала собственную агентурную сеть по так называемой «работе с людьми», а также обустроила места для допросов и пыток.



«Отдельные гражданские заложники, которых массово похищают на территории Херсонской области, также перевозятся в оккупированный Крым. Там они удерживаются в Симферополе и Севастополя», — подчеркнула Ташева.



По ее словам, в СИЗО могут удерживать и тех, кто не прошел так называемые «фильтрационные» мероприятия ФСБ на въезде в Крым.



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