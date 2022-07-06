«ДНР» и «ЛНР» разрешили вывозить через свою территорию продукцию из оккупированных регионов в Россию

Группировки «ДНР» и «ЛНР» разрешили вывозить продукцию из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей через свою территорию в Россию и третьи страны. Соответствующее решение принял «Единый экономический совет».



Отмечается, что товары могут проходить через пункты пропуска с Россией и через морской порт Мариуполя на основании «грузовой таможенной декларации», оформленной в соответствии с «законодательством» «Л-ДНР» и РФ.



Кроме того, предпринимателям из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей разрешили провозить приобретенные у резидентов России товары через «таможенную территорию» «Л-ДНР».



В то же время уточняется, что ввоз нерезидентами алкогольной продукции и табачных изделий запрещен.