РФ уже вывезла не менее 400 тысяч тонн украинского зерна. Это четверть из того, что было в оккупации

С начала полномасштабного российского вторжения Россия вывезла с временно оккупированных территорий Украины не менее 400 тысяч тонн зерна. Это более четвертой части всего зерна, которое было там на момент оккупации.



Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий в комментарии «Крым.Реалии».



«На момент фактической оккупации на этих территориях было около 1,5 миллиона тонн зерна, согласно элеваторным реестрам. И мы получили информацию от украинцев с тех территорий о факте вывоза. Если добавить все эти кейсы, то около 400 тысяч тонн», — сказал Высоцкий.



По его словам, четко говорить о том, что произошло более чем с миллионом тонн оставшегося зерна, можно будет только после освобождения этих территорий.



Высоцкий подчеркнул, что убытки сельского хозяйства Украины от полномасштабного вторжения уже составляют 4,3 миллиарда долларов — таковы данные Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики.



Согласно информации специализированного портала Markets Insider, стоимость зерна на европейских рынках по состоянию на май-начало июня в среднем достигала 400 евро за тонну. Таким образом, 400 тысяч тонн зерна, которые Россия вывезла из Украины, стоят около 160 миллионов евро.



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