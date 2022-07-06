В Запорожской области на кассетном боеприпасе подорвался местный житель

Житель села Таврическое Запорожского района получил травмы и был госпитализировал в среду после подрыва на боеприпасе. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.



«Сегодня на кассете от ракеты "Ураган" подорвался 50-летний житель села Таврическое Запорожского района. Пострадавший госпитализирован», - говорится в сообщении.



В обладминистрации подчеркнули, что категорически нельзя касаться или брать в руки подозрительные предметы - это представляет реальную угрозу жизни и здоровью.