Борис Джонсон уходит в отставку — СМИ

В ближайшее время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сделает заявление о своей отставке. Об этом сообщает Sky News, а также ряд британских СМИ, среди которых The Sun и ВВС .

Sky News напомнили, что уже 50 чиновников вышли из состава правительства Джонсона.

Причиной такого раскола в правящей партии, по данным журналистов, стало назначение Джонсоном на должность заместителя главы Консервативной партии Криса Пинчера, который попал в секс-скандал в 2019 году из-за домогательств к мужчинам. Сам Джонсон заявил, что понятия не имел об этом факте.



Также журналисты отмечают, что Борис Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии, выборы же состоятся в октябре.