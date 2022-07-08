В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов

В оккупированном Шахтерске взорван склад с боеприпасами

В оккупированном Шахтерске ночью взорван склад с боеприпасами.



Как отмечает сепаратистский сайт «ДНР», ночью после обстрела начались взрывы и сильный пожар.



«Взрывы начались около 02:30 за чертой города и продолжаются до сих пор, столб дыма поднялся на несколько сотен метров. В городе работают сирены тревоги. В некоторых домах в Шахтерске повреждено остекление», — говорится в сообщении.



Также в «ДНР» сообщают, что автомобили с мирными жителями выезжают за пределы города.



В соцсетях люди также пишут о мощном пожаре и взрывах.



В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как взрывались боеприпасы.







Пожар продолжается и по состоянию на утро.





В подконтрольном «ДНР» Шахтерске горит склад боеприпасов после обстрелаhttps://t.co/MLhwsJ5AW0 pic.twitter.com/1eULeiXSyG — Новости Донбасса (@novostidnua) July 8, 2022

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