В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов

В оккупированном Шахтерске ночью взорван склад с боеприпасами.
Как отмечает сепаратистский сайт «ДНР», ночью после обстрела начались взрывы и сильный пожар.
«Взрывы начались около 02:30 за чертой города и продолжаются до сих пор, столб дыма поднялся на несколько сотен метров. В городе работают сирены тревоги. В некоторых домах в Шахтерске повреждено остекление», — говорится в сообщении.
Также в «ДНР» сообщают, что автомобили с мирными жителями выезжают за пределы города.
В соцсетях люди также пишут о мощном пожаре и взрывах.
В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как взрывались боеприпасы.
Пожар продолжается и по состоянию на утро.
В подконтрольном «ДНР» Шахтерске горит склад боеприпасов после обстрелаhttps://t.co/MLhwsJ5AW0 pic.twitter.com/1eULeiXSyG— Новости Донбасса (@novostidnua) July 8, 2022
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