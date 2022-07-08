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В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов

08 июля 2022, 08:21

В оккупированном Шахтерске — взрывы и масштабный пожар на складе боеприпасов

В оккупированном Шахтерске взорван склад с боеприпасами В оккупированном Шахтерске взорван склад с боеприпасами

В оккупированном Шахтерске ночью взорван склад с боеприпасами.

Как отмечает сепаратистский сайт «ДНР», ночью после обстрела начались взрывы и сильный пожар.

«Взрывы начались около 02:30 за чертой города и продолжаются до сих пор, столб дыма поднялся на несколько сотен метров. В городе работают сирены тревоги. В некоторых домах в Шахтерске повреждено остекление», — говорится в сообщении.

Также в «ДНР» сообщают, что автомобили с мирными жителями выезжают за пределы города.

В соцсетях люди также пишут о мощном пожаре и взрывах.

В Telegram-канале «Типичный Донецк» показали, как взрывались боеприпасы.



Пожар продолжается и по состоянию на утро.

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