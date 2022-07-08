Из-за обстрелов Донецкой области погибли шесть человек, 21 мирный житель ранен

В Донецкой области в результате обстрелов со стороны российской армии за сутки погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации руководителя ОВА, погибли шесть человек: в Краматорске, Славянске, Авдеевке, Северске, Покровском и Орловке. Еще 21 мирный житель получил ранения.



«В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — подчеркнул Кириленко.

Ранее о гибели мирной жительницы сегодня ночью в Славянске сообщил мэр города Вадим Лях.



Смотрите также:



